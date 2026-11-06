Un tribunal de EEUU bloquea la construcción del Arco del Triunfo de Trump

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump. - Shawn Thew-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Estados Unidos ha bloqueado la construcción del monumental Arco del Triunfo propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la capital, Washington, y que preveía incluir una base para drones militares, francotiradores y munición.

La medida, adoptada por la jueza Tanya Chutkan, llega tan sol horas después de que se aprobara de forma definitiva el proyecto a pesar de la fuerte oposición de los ciudadanos, que han expresado su preocupación al respecto, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital, una de las dos agencias federales que supervisa los cambios arquitectónicos y de diseño en Washington, dio luz verde definitiva a la construcción del monumento en una reunión celebrada el jueves, después de que más de 120 ciudadanos, muchos de ellos veteranos, hicieran cola para solicitar que el proyecto fuera paralizado.

Tras más de ocho horas de testimonios públicos, la comisión aprobó la construcción del arco por ocho votos a favor y cuatro en contra, alrededor de las 22.29 horas (hora local), si bien menos de una hora después, la jueza federal --nombrada por el expresidente Barack Obama-- dictaminó que se prohibiría "iniciar, realizar o llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la construcción cerca del lugar propuesto".

Asimismo, ha emitido un memorando en el que explica algunos de los motivos de la orden, entre ellos sus posibles repercusiones económicas y los retrasos en el tráfico, mientras que la Administración Trump venía afirmando que las obras podrían empezar de forma prácticamente inmediata después de la votación final.

El magnate neoyorquino ha asegurado que este proyecto de arco del triunfo data de la época de la Guerra Civil y ha especificado que se levantará junto al Puente Memorial de Arlington.

La estructura proyectada es un arco 76 metros de altura con grandes estatuas doradas de un ángel y águilas en la parte superior para conmemorar el 250º aniversario de independencia estadounidense.

Los expertos en aviación han expresado su preocupación por la seguridad debido a su proximidad al Aeropuerto Nacional Reagan de Washington. Además reduciría la visibilidad entre el Monumento a Lincoln, uno de los lugares emblemáticos de Washington, y el Cementerio Nacional de Arlington, principal cementerio militar del país.