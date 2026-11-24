MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal ha declarado este martes al gigante de la electrónica china Huawei Technologies Co. de fraude bancario y robo de secretos -- aunque ha declarado no culpable a la entidad del cargo más grave de todos, el de crimen organizado -- en el final de un proceso abierto hace casi ocho años.

Los fiscales anunciaron por primera vez los cargos contra Huawei en 2019, tras la dramática detención a finales de 2018 en Canadá de la entonces directora financiera y vicepresidenta de la compañía, Meng Wanzhou, acusada de fraude en el marco de las sanciones estadounidenses a Irán.

La ejecutiva estuvo detenida durante tres años en Canadá antes de ser liberada para regresar a China gracias a un acuerdo con los fiscales estadounidenses.

La acusación original sostenía que la empresa había engañado a HSBC, Standard Chartered y BNP Paribas sobre sus relaciones comerciales en Irán. Meng, concretamente, había sido acusada de engañar a un banquero de HSBC sobre las operaciones de Huawei en la República Islámica, y de violar por tanto las sanciones contra Teherán.

En 2020 llegaron nuevos cargos, entre ellos el del robo de secretos comerciales a compañías como Cisco, Quintel, CNEX, T-Mobile y Fujitsu.

Los abogados de la empresa, por contra, han defendido que los investigadores estadounidenses se han servido de episodios aislados de irregularidades para crear una narrativa falsa sobre una gran conspiración inexistente.

En un primer comunicado de respuesta, Huawei mantiene que las acusaciones "carecen de fundamento fáctico" y celebra, como demostración, el hecho de que ha sido absuelta del cargo de organización criminal.

"Creemos que los cargos restantes del gobierno tampoco tienen fundamento legal", añade la compañía antes de puntualizar que "las disputas relacionadas con secretos comerciales citadas por el Gobierno (de EEUU) fueron todas cuestiones civiles que se resolvieron durante las últimas dos décadas".

"Ningún tribunal declaró jamás a Huawei responsable de apropiación indebida de propiedad intelectual y nunca se le ordenó a la empresa pagar daños y perjuicios por apropiación indebida de secretos comerciales", mantiene la empresa.

Huawei, además, ha anunciado una "revisión minuciosa de los veredictos pertinentes" y que emprenderá "todas las acciones legales necesarias para defender nuestros derechos e intereses".

"Huawei siempre se ha adherido a la integridad en los negocios, ha defendido la ética empresarial, ha respetado la propiedad intelectual y ha mantenido su compromiso de cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables", concluye.