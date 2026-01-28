Un tribunal de Hiroshima ordena al Estado de Japón a indemnizar a familiares de coreanos víctimas de la bomba atómica

Archivo - El memorial de la paz en Hiroshima, Japón. - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la ciudad de Hiroshima ha ordenado este miércoles al Estado de Japón a indemnizar a familiares de víctimas de origen coreano en el ataque nuclear de Estados Unidos de 1945.

En concreto, el órgano judicial ha reconocido la demanda de 23 familiares de tres personas de origen coreano, supervivientes del bombardeo nuclear estadounidense contra Japón en los compases finales de la Segunda Guerra Mundial, que posteriormente volvieron a Corea del Sur.

Falla así que el Estado debe indemnizar a estas personas con 3,3 millones de yenes (unos 18.000 euros) y rechaza el recurso del Estado japonés de que se podía aplicar una limitación a esta compensación.

La actual Corea del Sur fue un territorio ocupado por Japón hasta 1945 y se calcula que unas 70.000 víctimas mortales del ataque nuclear, que dejó más de 600.000 muertos en total, eran coreanos que residían en Japón, donde los supervivientes de los ataques contra Hiroshima y Nagasaki son conocidos como 'hibakusha'.

La sentencia critica que estas víctimas fueran excluidas durante décadas de las ayudas y compensaciones, viéndose obligados a "vivir con problemas de salud y ansiedad". Hasta 2003 rigió un reglamento gubernamental que establecía que los coreanos residentes en Japón durante los ataques estadounidenses perderían su derecho a recibir ayudas estatales si abandonaban el país.

Las autoridades niponas aludían que la demanda de estos familiares llegó más de 20 años después de la abolición por lo que el derecho a indemnización había prescrito.