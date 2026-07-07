Trump se abre a permitir la venta de cazas F35 a Turquía: "Es un gran aliado"

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, antes de la cumbre de líderes de la OTAN. - Europa Press/Contacto/Depo Photos

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha abierto este martes a permitir la venta de aviones de combate F35, de fabricación estadounidense, a Turquía, al tiempo que ha anunciado que levantará las sanciones que pesan contra Ankara, después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apostara por la adquisición de sistemas antiaéreos de rusos S-400.

"Sé que mucha gente no está de acuerdo, aunque creo que con el tiempo están empezando a estarlo. Turquía ha sido un gran aliado para nosotros. Turquía podría haberse pasado al otro lado", ha afirmado en declaraciones a la prensa antes de la cumbre de la OTAN que acoge la capital de ese país, Ankara.

Sobre la venta de motores para este tipo de aeronaves, otro asunto en debate, Trump ha defendido que Washington tiene "la obligación" de mantener esos motores y ayudar con su mantenimiento. "Cuando alguien nos compra un avión, ¿qué se supone que vamos a decir?", ha señalado.

En este sentido, ha dicho que Washington "levantará las sanciones". "Ha llegado el momento de hacerlo. No queremos sancionar a nuestros amigos. Es así de sencillo", ha afirmado.

Trump ha indicado que "hay mucha gente" a la que puede sancionar Estados Unidos pero ha rechazado que Turquía esté entre los países objeto de restricciones norteamericanas. "No queremos sancionar a nuestros amigos", ha resumido.

El asunto de la venta de los caza de combate estadounidenses a Ankara es uno de los temas en la agenda de Erdogan durante la cumbre y se espera que ambos traten el asunto. "Lo trataremos con mi querido amigo en la cumbre de líderes", ha indicado el jefe de la Casa Blanca sobre la decisión que tomó su anterior Gobierno por motivos de seguridad nacional.

En todo caso, la decisión recae en el Congreso estadounidense que fue el que en última instancia mantiene la decisión de excluir a Turquía del programa de suministro de los F35 y aplicó sanciones contra altos cargos de la industria militar turca.