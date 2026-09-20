Trump abre la puerta a reunirse con el presidente de Irán en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado este domingo su disposición a reunirse con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aprovechando su visita a Nueva York con motivo de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra la semana próxima, según informa la televisión Fox News.

"Ha dicho que probablemente esté abierto a ello", ha citado a Trump el periodista y corresponsal de Fox News en Jerusalén Trey Yingst tras una conversación con el millonario.

Trump ha explicado a Yingst que está "en modo tomar decisiones" y que "van a pasar grandes cosas en un futuro no muy distante". Las opciones que están sobre la mesa son, ha explicado, "arrasar Irán, dejarles que se pudran por la vía económica o pactar". "Espero que se comporten", ha planteado.

El inquilino de la Casa Blanca ha explicado que este fin de semana "no es distinto de otros", a pesar de las alertas de advertencia enviadas a los ciudadanos estadounidenses que estén en la región de Oriente Próximo. Además, ha afirmado que los responsables iraníes "se esconden como ratas".

En cuanto a la ofensiva de las milicias hutíes en Yemen, Trump ha destacado de nuevo que mantienen una comunicación con ellas y que "están de acuerdo en que no van a luchar con Estados Unidos".