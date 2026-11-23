Imagen de archivo de un guardia nacional ante la Casa Blanca - Tsgt Andrew Enriquez/U.S. Air / Zuma Press / Europ

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido esperar a lo que decidan los tribunales y el gobernador del estado de Iowa sobre la posible explosión controlada, en una planta militar, de cinco toneladas deterioradas de azida de plomo, un material muy volátil que se usa para detonar municiones de explosivos y cuya voladura podría desatar una nube tóxica de plomo en el aire.

Aunque un tribunal decidió paralizar la operación, el Departamento de Justicia anunció el pasado fin de semana proceder con ella de todas maneras por motivos de seguridad porque las bajas temperaturas podrían causar la activación involuntaria de este material. La planta se encuentra en la zona rural del condado de Des Moines y limita con la localidad de Middletown, que tiene unos 400 habitantes.

El Consejo Ambiental de Iowa presentó una moción de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito para suspender el permiso inicial de la Agencia de Protección Medioambiental al menos de 20 horas antes de la hora prevista para hacer estallar la azida de plomo. Argumentaron que podía exponer a los vecinos a plomo tóxico antes de que se revisaran las medidas de protección y las alternativas, como la neutralización química.

"Siento que el camino correcto es deshacerse de este problema pero, al mismo tiempo, he ordenado a los militares que no lo hagan hasta que el Octavo Circuito acuerde que podemos seguir adelante", ha explicado Trump en redes sociales antes de culpar al partido Demócrata por partida doble.

Primero, al expresidente Barack Obama por almacenar el material de forma "incorrecta" y después al gobernador demócrata del estado, Rob Sand, a quien ha responsabilizado de cualquier percance que pueda suceder a partir de ahora.

"Nos veremos obligados a responsabilizar al Gobernador entrante por todas y cada una de las muertes o destrucción causadas por esta situación tan desafortunada", ha avisado Trump.