Trump acepta la invitación de Xi para visitar China con motivo de la cumbre de la APEC

El presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, junto con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump durante un banquete de bienvenida en la Casa Blanca en Washington DC, Estados Unidos - Shen Hong / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado este viernes la invitación de su homólogo chino, Xi Jinping, para visitar el país asiático con motivo de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del que China es anfitrión este año y que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guangdong.

El compromiso se ha sellado durante un encuentro en el que ambos mandatarios han compartido un té junto a sus respectivas esposas, la primera dama estadounidense, Melania Trump, y la primera dama china, Peng Liyuan, en el marco del viaje del líder asiático a Estados Unidos.

Xi ha comentado que los dos líderes tienen dos oportunidades más para reunirse en lo que queda de año: la cumbre de la APEC en China, seguida de la cumbre del G20 en Estados Unidos, y ha invitado a Trump a visitar el país asiático con motivo de esta ocasión.

"Estados Unidos está muy contento con esta visita, y estoy seguro de que China también lo está. (Habrá) grandes cosas para ambos países", ha celebrado el mandatario estadounidense tras confirmar su futura visita.