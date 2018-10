Trump acusa a las autoridades alemanas de falsear las cifras de delincuencia

Publicado 19/06/2018 16:04:28 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este martes en que la tasa de delincuencia en Alemania ha subido "en un 10 por ciento" desde que entraron en el país cientos de miles de inmigrantes y refugiados y ha asegurado que "las autoridades no quieren informar de estos delitos".

Trump afirmó el lunes en Twitter que la delincuencia en Alemania estaba al alza por la permisividad del Gobierno de Angela Merkel con la inmigración, que se tradujo en la entrada de un millón de personas tras la crisis migratoria desatada en 2015 en Europa.

Este martes, y después de que varios medios hayan desmentido con estadísticas oficiales la afirmación de Trump, el mandatario norteamericano ha reiterado su alerta y ha advertido de que "otros países incluso están peor" que Alemania, por lo que ha llamado a "ser listos" en Estados Unidos.

"Si no tienes fronteras, no tienes país", ha asegurado Trump, que ha vuelto a señalar al Partido Demócrata como el "problema". En su opinión, a los demócratas "no les preocupa la delincuencia y quieren inmigrantes ilegales" para "infestar" Estados Unidos en busca de "potenciales votantes".

Trump precisamente se enfrenta a una ola de críticas por su política de "tolerancia cero" en la frontera con México, especialmente por los protocolos de separación de familias que permiten que niños de menos de cinco años queden encerrados en jaulas sin sus padres.