Trump acusa a Reino Unido de no querer explotar su petróleo en el mar del Norte pese a la crisis energética

Archivo - Donald Trump y Keir Starmer. - Simon Dawson/No 10 Downing Stree / DPA - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Reino Unido de negarse a explotar sus recursos petrolíferos en el mar del Norte, en medio de la crisis energética provocada por la guerra en Irán, y estar dependiendo del petróleo noruego, que compra "al doble de precio".

"Europa necesita energía desesperadamente, y sin embargo, Reino Unido se niega a explotar el petróleo del mar del Norte, uno de los yacimientos más grandes del mundo. ¡Trágico! Aberdeen debería estar en pleno auge", ha escrito el presidente de Estados Unidos en su plataforma de redes sociales.

Trump ha asegurado que "Noruega está ganando una fortuna" al vender a Reino Unido "al doble de precio" el petróleo que extra en el mar del Norte, a pesar de que los británicos disponen de mejore ubicación para "fines energéticos".

"Reino Unido, que está mejor situado en el mar del Norte para fines energéticos que Noruega, debería ¡perforar!", ha expresado Trump. "Es una locura que no lo hagan ... ¡Y no más molinos de viento!", ha concluido.