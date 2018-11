Trump advierte de que el acuerdo del Brexit podría obstaculizar el comercio EEUU-Reino Unido

Publicado 26/11/2018 21:44:32 CET

WASHINGTON, 26 Nov. (Reuters/EP) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este lunes de que el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para regular el Brexit podría dificultar el comercio entre Reino Unido y Estados Unidos. El pacto fue aprobado el domingo por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en cumbre extraordinaria, pero aún debe ser ratificado por el Parlamento británico.

Tump ha comparecido ante la prensa en la Casa Blanca y ha señalado que el acuerdo alcanzado "parece que es bueno para la Unión Europea". El mandatario estadounidense reitera así su postura escéptica con el proceso negociado y se alinea de nuevo con el sector más duro del Partido Conservador británico de la primera ministra Theresa May, que considera que el pacto impone demasiadas condiciones a Reino Unido.

"Creo que tenemos que estudiar seriamente si Reino Unido puede o no puede comerciar porque ahora mismo si se lee el acuerdo puede que no puedan comerciar con nosotros y eso no sería bueno. No creo que quieran eso", ha afirmado. Por eso ha expresado su esperanza de que May pueda afrontar este problema, aunque no se ha referido expresamente a ninguno de los puntos del acuerdo.

En su intervención, Trump también se ha referido al incidente protagonizado por buques militares ucranianos y rusos en el estrecho de Kerch, que separa el mar de Azov del mar Negro. "No nos gusta lo que está pasando y espero que se consiga enderezar", ha apuntado.

Así, Trump ha indicado que los líderes europeos están trabajando en esta cuestión. "No están asustados. Estamos todos trabajando juntos", ha asegurado.

En cuanto al reciente informe sobre el cambio climático de la Administración estadounidense que advierte de pérdidas por miles de millones de dólares para la economía del país para finales de siglo, Trump ha expresado su escepticismo. "Lo he visto y he leído una parte. Está bien", ha afirmado. Al ser interrogado sobre el enorme impacto económico vaticinado, Trump ha sido tajante: "No me lo creo".

En otro frente, Trump ha publicado en su cuenta personal Twitter nuevos mensajes contra la CNN y ha planteado la posibilidad de lanzar una red internacional de noticias propia para contrarrestar el discurso de la cadena. "La CNN tiene una potente voz en todo el mundo que presenta de forma injusta y falsa a Estados Unidos (...). Hay que hacer algo y Estados Uindos podría lanzar una red mundial propia para mostrar al mundo cómo somos de verdad. ¡Grandes!", ha argumentado.

Estados Unidos cuenta ya con la radio Voice of America, una emisora internacional cuyo director es nombrado directamente por el presidente, Trump en este caso.