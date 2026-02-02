Trump advierte de demandas contra miembros de la izquierda radical y subraya que no estuvo en la isla de Epstein

Archivo - Donald Trump y Jeffrey Epstein - Europa Press/Contacto/Epstein Estate/House Oversig

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes de que presentará demandas judiciales contra miembros de la "izquierda radical" por las afirmaciones sobre su relación con el pederasta y responsable de una red de trata de menores estadounidense Jeffrey Epstein y ha insistido en que jamás visitó su isla privada.

"No solo no fui amistoso con Jeffrey Epstein, sino que, según la información que acaba de ser publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y el depravado y mentiroso 'autor' llamado Michael Wolff conspiraron para hacerme daño a mi o a mi Presidencia", ha argumentado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

"Gran parte de la izquierda radical espera, sin esperanza, y voy a demandar a algunos", ha apuntado Trump. Así, ha resaltado que "yo nunca fui a la repugnante isla Epstein, pero casi todos estos sucios demócratas y sus donantes sí que lo hicieron", ha señalado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes unos tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el caso Epstein en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre. En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes y documentos en los que Trump aparece mencionado en más de un millar de ocasiones.