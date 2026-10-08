Trump afirma que un acuerdo con Irán "no es algo que quiera hacer" per se

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca - Annabelle Gordon-Pool via CNP / Zuma Press / Europ
Europa Press Internacional
Publicado: jueves, 8 octubre 2026 5:50
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MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en cuanto a las conversaciones para poner fin a la guerra de Irán que "el acuerdo en sí no es algo que quiera hacer" cuando presentaba en un acto del Partido Republicano a su enviado especial Steve Witkoff, que lidera el equipo negociador de Washington.

"Creo que el acuerdo en sí no es algo que yo quiera hacer, pero ellos (Irán) están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que nos detengamos", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca cuando presentaba a su elegido para las negociaciones con la República Islámica.

Pese a ello, el magnate republicano ha remarcado que el enviado especial "está trabajando en el acuerdo con Irán y avanzando muy bien".

Trump se ha pronunciado de este modo apenas un día después de que Qatar, uno de los líderes mediadores junto a Pakistán, asegurase a través de su Ministerio de Exteriores que las conversaciones entre Washington y Teherán continúan, mientras que las autoridades iraníes destacaban a su vez el rol intermediario de Doha e Islamabad --este último también ensalzado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres--.

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