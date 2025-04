Trump afirma que los aranceles son la "única manera de curar" los déficits financieros "masivos" con China o la UE

El presidente de EEUU, Donald Trump - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que los aranceles son la "única manera de curar" los déficits financieros "masivos" con China o la Unión Europea, así como con otros países, justificando de este modo la imposición gravámenes contra la mayoría de sus socios en el marco de la guerra comercial abierta por su Administración para aplicar su agenda proteccionista.

"Tenemos déficits financieros masivos con China la Unión Europea y muchos otros. La única manera de curar este problema es con aranceles, que ahora están trayendo decenas de miles de millones de dólares a EEUU. Ya están en vigor (...) Algún día la gente se dará cuenta de que los aranceles para EEUU son una noticia muy hermosa", ha manifestado a través de su perfil en la red social Truth Social, donde ha culpado de la situación económica a su predecesor, Joe Biden.

Al abordar este tema con los periodistas a bordo del avión presidencial 'Air Force One', el inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado "dispuesto" a hablar con las partes afectadas siempre y cuando "quieran hablar de ello". "Pero si no es así, ¿por qué querría hablar?", ha cuestionado. También ha dicho que ha hablado con líderes del sector tecnológico que, según le dijeron, "no le culpan" de las medidas económicas.

En cuanto a las autoridades chinas, ha dicho que está "dispuesto a negociar" con ellas, pero ha asegurado que hasta que no resuelvan "este problema" no va a llegar a un acuerdo. "El mercado chino está sufriendo un duro golpe ahora mismo, porque todos saben que tenemos razón. Tienen que pagar aranceles, porque si no, tenemos un superávit, y ellos tienen un superávit con nosotros. Eso no es sostenible", ha declarado.

Trump anunció esta semana la imposición de un nuevo arancel universal del diez por ciento a todas las importaciones, así como tasas adicionales específicas para diversos países y sectores en respuesta a lo que considera barreras comerciales injustas hacia productos estadounidenses, en el marco de su estrategia proteccionista.