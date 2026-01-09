Trump afirma que EEUU atacará pronto por "tierra" los cárteles que "dirigen" México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Fu Langxisike¡kanieduo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el Ejército estadounidense va a "empezar" a efectuar ataques terrestres contra los cárteles que "dirigen" México.

"Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, tras asegurar que "hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que llegan por mar" aludiendo a los ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado en este sentido que "hemos hecho un muy buen trabajo, lo estamos acabando" pero ha lamentado que pese a ello "los cárteles siguen actuando y matan a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año".

"Las cifras son realmente altas, siempre serán demasiado altas si hay una sola persona (que muere), pero están bajando, al igual que en la frontera. La frontera fue un desastre total durante años (...) Nunca ha habido una frontera como esa, en la que cualquiera pudiera entrar en tu país", ha declarado.

Estas alusiones a México por parte del mandatario llegan días después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flórez, en un ataque sobre Caracas y alrededores que ha enmarcado como un golpe al "narcoterrorismo", y que ha sido condenado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.