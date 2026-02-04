Trump afirma que EEUU e Irán están negociando "en este momento"

El portavoz de la cartera diplomática iraní, Esmaeil Baqaei - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que su Administración está negociando con las autoridades de Irán "en este momento", horas después de que la Marina estadounidense haya derribado un dron iraní en aguas del mar Arábigo y en medio de las tensiones entre Washington y Teherán ante una posible intervención militar estadounidense en el país centroasiático.

"Están negociando. Les gustaría hacer algo. Veremos si se hace algo. Hace tiempo tuvieron la oportunidad de hacer algo y no funcionó, y entonces lanzamos (la operación) Martillo de Medianoche", ha declarado ante los periodistas congregados en la Casa Blanca, aludiendo a los ataques contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025. "No creo que quieran que eso vuelva a suceder, pero les gustaría negociar", ha agregado.

Preguntado por las supuestas exigencias de Teherán sobre el lugar de las conversaciones, el mandatario estadounidense ha afirmado que estas se celebrarán "en todas partes. Hay más de un lugar".

Sus palabras llegan horas después de que un avión de combate F-35 haya derribado un dron iraní que se aproximó al portaaviones 'USS Abraham Lincoln' de forma "agresiva" en aguas del mar Arábigo y con "intenciones poco claras", según ha indicado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM).

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado tras el incidente --que no ha dejado militares heridos ni daños materiales-- que las negociaciones siguen en pie. "Acabo de hablar con el enviado especial (Steve) Witkoff y, por ahora, estas conversaciones siguen programadas", ha afirmado en rueda de prensa.

"El presidente Trump siempre quiere recurrir primero a la diplomacia, pero es obvio que para bailar el tango se necesitan dos. Se necesita un socio dispuesto a colaborar para lograr la diplomacia, y eso es algo que el enviado especial Witkoff tiene la intención de explorar y discutir", ha agregado.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha asegurado en rueda de prensa que el lugar y el momento de las negociaciones con Washington se anunciarán "tan pronto como se haya decidido".

Así, ha considerado que esta información "no debería ser un pretexto para los juegos mediáticos" y ha confirmado que "tanto Turquía como Omán, así como algunos otros países de la región, se han ofrecido a acoger las conversaciones, lo cual se agradece enormemente".