Trump afirma que Irán necesitará 25 años para su "reconstrucción" y que "pronto" decidirá si "destruye el resto"

El presiente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca - Shawn Thew-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que Irán necesitará 25 años para "reconstruir" el país tras la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático y ha destacado que "pronto" decidirá si procede a "destruir el resto del país", en medio de las especulaciones sobre un posible reinicio de la ofensiva.

"Creo que les llevará 25 años reconstruir el país", ha señalado Trump desde la Casa Blanca. "Preferiría no destruir el resto del país, si fuera posible, pero quizá tenga que hacerlo. Pronto lo sabrán", ha agregado, antes de especificar que en estos momentos Washington debe "tomar una decisión y ver si se quiere ir más allá".

Así, ha destacado que la situación actual "es virtualmente una ocupación" de Irán por parte de Estados Unidos debido a que sus fuerzas "tienen un control total" del estrecho de Ormuz y han tenido "un tremendo éxito" con el bloqueo impuesto a puertos iraníes para impedir la exportación de petróleo por parte de Teherán.

Trump ha subrayado además que Irán tiene unas capacidades militares reducidas a causa de la ofensiva de Estados Unidos e Israel y ha destacado que "no ha muerto nadie (en las filas estadounidenses) en seis o siete meses". En este sentido, ha expresado su pesar por la muerte de 18 militares en el marco del conflicto, si bien ha comparado esta cifra con las registradas en guerras como las de Vietnam o Afganistán.

Por ello, ha esgrimido que la política actual "está funcionando" y ha reiterado que Estados Unidos "obtiene más petróleo ahora que antes de que empezara la guerra" debido a su control del estrecho de Ormuz, al tiempo que ha incidido en que las autoridades de Irán "no están haciendo nada sin aprobación" de Washington y ha reiterado que Teherán "no va a tener armas nucleares".

El propio Trump afirmó la semana pasada que considera "una pérdida de tiempo" el alto el fuego pactado al hilo del memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán, en medio del cruce de acusaciones entre Teherán y Washington por la falta de avances en las conversaciones y las últimas amenazas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como las advertencias del inquilino de la Casa Blanca sobre el posible reinicio de los ataques a gran escala.