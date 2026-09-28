Trump afirma que él no hubiera puesto en libertad a los cinco detenidos cerca de la base británica de Fairford

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval (archivo) - Annabelle Gordon - Pool via CNP / Zuma Press / Eur

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado este lunes su sorpresa por la puesta en libertad bajo fianza de los cinco detenidos el domingo en las inmediaciones de la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) de Fairford, con presencia estadounidense, y ha apuntado que él no los hubiera excarcelado.

"Estoy sorprendido de que los hayan liberado. Yo no lo hubiese hecho", ha afirmado Trump en rueda de prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca en relación a la decisión de las autoridades británicas.

Los periodistas han planteado a Trump si el incidente estaba relacionado con Irán. "Podría ser", ha respondido el inquilino de la Casa Blanca, que ha aprovechado para insistir en la buena colaboración que han mantenido con las autoridades británicas.

Los cinco detenidos por el el incidente "terrorista" ocurrido el domingo cerca de la base aérea de Fairford, que cuenta con presencia del Ejército estadounidense han sido puestos en libertad bajo fianza, si bien las autoridades británicas han insistido en que la investigación sigue abierta.

Se trata de cinco hombres británicos de entre 23 y 25 años residentes en varios distritos de la capital, Londres, que fueron detenidos en el área de Whelford durante la mañana del domingo por sospechas de que planeaban un ataque terrorista.

La zona acoge la base aérea de Fairford, usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.