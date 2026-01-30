Trump afirma que tiene previsto dialogar con Irán próximamente y presume de flota "muy potente" en la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que tiene previsto mantener conversaciones con el Gobierno de Irán en los próximos días, asegurando que "sería estupendo" no tener que hacer uso de su flota desplegada en la región, tras sus reiteradas amenazas de un eventual ataque contra el país centroasiático.

El inquilino de la Casa Blanca ha confirmado contactos "en los últimos días" entre Washington y Teherán, en declaraciones a la prensa a su llegada al Centro Kennedy en Washington. "Les dije dos cosas. Número uno, nada de armas nucleares, y número dos, que dejen de matar a los manifestantes. Están matando a miles de personas", ha señalado, antes de presumir de haber impedido que las autoridades iraníes "ejecutaran en la horca a 837" personas.

En este sentido, ha considerado que "ellos tendrán que hacer algo" para detener la represión de manifestantes porque "nadie ha visto nada parecido".

Por otra parte, y si bien ha anunciado que planea mantener nuevas conversaciones con el Ejecutivo de Masud Pezeshkian, Trump ha reiterado que su país tiene "muchos barcos muy grandes y muy potentes navegando hacia Irán en este momento". "Sería estupendo no tener que utilizarlos, ¿de acuerdo?", ha agregado.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, negó este miércoles la existencia de contactos con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, o que haya pedido a Washington abrir un proceso de negociaciones. En cambio, advirtió a la Administración Trump de que el país está preparado para responder a un ataque "de forma inmediata y contundente" en medio de las amenazas del magnate neoyorkino.