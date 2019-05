Trump amenaza a Cuba con un "embargo completo" si no pone fin a su injerencia en Venezuela

Actualizado 30/04/2019 23:53:07 CET

WASHINGTON, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Cuba con un "embargo completo" y "el máximo nivel de sanciones" si no cesa su injerencia en la crisis venezolana, que este martes ha subido un nuevo escalón con el arranque de la 'Operación Libertad' para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo que persiguen provocar la muerte y destrucción de la Constitución de Venezuela, se pondrá en marcha un embargo completo, junto con el máximo nivel de sanciones, contra la isla de Cuba", ha anunciado Trump en Twitter.

El inquilino de la Casa Blanca ha confiado, no obstante, en que "todos los soldados cubanos regresen rápida y pacíficamente a su isla".

