Trump amenaza con excluir los productos canadienses de los contratos del Gobierno de EEUU

Donald Trump - Annabelle Gordon - Pool via CNP / Zuma Press / Eur

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha amenazado con ordenar la exclusión de los productos de origen canadiense de los contratos del Gobierno federal, en respuesta a la respuesta arancelaria de Canadá a Estados Unidos, que ha entrado en vigor este mismo martes.

"Ordeno a la Administración General de Servicios (GSA) que, en colaboración con la Oficina del Representante Comercial (USTR), adopte todas las medidas necesarias para eliminar los productos de origen canadiense de los programas de adjudicación múltiple de la GSA, a menos que Canadá restablezca una reciprocidad plena y justa para los agricultores y las empresas estadounidenses", ha señalado en sus redes sociales.

El presidente estadounidense, que ha asegurado en el mismo mensaje que estos programas del GSA "representan más de 50.000 millones de dólares (43.000 millones de euros) al año", ha justificado su anuncio alegando que las autoridades canadienses no permiten a las empresas de Estados Unidos "vender en sus mercados de contratación pública", mientras que Canadá sí "disfruta de un amplio acceso al enorme mercado de contratación pública estadounidense".

"A partir de ahora, ¡sin reciprocidad, no hay acceso!", ha zanjado el mandatario republicano.

La respuesta arancelaria de Canadá a Estados Unidos comienza a tener efecto a partir de este martes 8 de septiembre, con gravámenes de entre el 15% y el 50% a productos derivados del acero y el aluminio, así como a artículos básicos como lácteos, pescado o marisco, que se aplicarán sobre un valor total de 27.600 millones de dólares canadienses (unos 17.000 millones de euros), unas medidas que surgen como respuesta a los gravámenes establecidos previamente por Washington.