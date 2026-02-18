Trump amenaza a Reino Unido con usar el atolón de Diego García en Chagos para un eventual ataque contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Kyle Mazza/Thenews2, Kyle Mazza / Zuma Press / Con

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles al primer ministro británico, Keir Starmer, con utilizar el atolón Diego García, la isla más grande del archipiélago de Chagos, para un eventual ataque contra Irán si Teherán no cierra un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear iraní.

"Nuestra relación con Reino Unido es fuerte y poderosa, y lo ha sido durante muchos años, pero el primer ministro Starmer está perdiendo el control de esta importante isla por las reclamaciones de entidades nunca antes conocidas", ha expresado en redes sociales.

El magnate republicano ha argumentado que si Irán no cierra un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear, se verá obligado a utilizar Diego García, en aguas del Índico, y el aeródromo ubicado en Fairford para "erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso".

Trump ha asegurado así que "los arrendamientos no son buenos" y que Starmer "está cometiendo un gran error". "Esta tierra no le debe ser arrebatada a Reino Unido y si se permite que lo sea, será una plaga para nuestro gran aliado", ha dicho, reiterando que el acuerdo con Chagos está basado en reclamaciones "de naturaleza ficticia".

Esto se produce apenas horas después de que el Departamento de Estado liderado por Marco Rubio respaldase el acuerdo de Reino Unido con Mauricio para devolver al país africano la soberanía del archipiélago de Chagos y reiterase su deseo de "concluir un acuerdo bilateral" con Londres para "garantizar el uso continuo de instalaciones militares y otras infraestructuras" en la zona.

Starmer ya aseguró hace un mes que las críticas de Trump al acuerdo tenían como "propósito expreso" ejercer "presión" sobre su persona para que cambie la posición británica respecto a Groenlandia. "Quiere que yo ceda en mi postura y no voy a hacerlo", resaltó.

El acuerdo entre Mauricio y Reino Unido fue firmado en octubre de 2024, años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara que Londres debía poner fin "lo más rápidamente posible su administración de Chagos, del que fue expulsada toda la población tras la colonización del archipiélago por parte de los británicos.

El pacto contempla que Mauricio recuperara la soberanía del archipiélago, incluido Diego García, mientras que las partes se comprometían a garantizar el funcionamiento a largo plazo de la citada base militar, gestionada conjuntamente por Londres y Washington, durante un periodo inicial de 99 años.