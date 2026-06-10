Trump amenaza con volver a atacar Irán y le insta a firmar un acuerdo sin más dilaciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, en un acto. - Europa Press/Contacto/Joyce N. Boghosian/White Hou

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con volver a atacar a Irán, insistiendo en que Teherán tiene que firmar sin más dilaciones el acuerdo que llevan semanas negociando y que, según ha afirmado, está ya practicamente cerrado.

"Ayer les golpeamos con fuerza y vamos a volver a golpearles con fuerza hoy", ha señalado el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval en las que ha pasado revista a los últimos acontecimientos en Irán, después del intercambio de ataques de los últimos días entre Estados Unidos e Irán, unas represalias que se han convertido en la mayor escalada del conflicto desde abril.

"Llevo varios meses trabajando en esto y deberían firmar el acuerdo. Es un buen acuerdo. De hecho, no les da derecho a tener armas nucleares; al contrario, les prohíbe totalmente tener armas nucleares", ha indicado Trump, incidiendo en que el objetivo de las conversaciones es "muy simple": Irán "no puede tener un arma nuclear, y no la tendrá", algo que, según sostiene el mandatario estadounidense, Teherán ya ha aceptado.

Así las cosas, el inquilino de la Casa Blanca ha criticado las maniobras dilatorias de la República Islámica tras señalar que el acuerdo "está completamente negociado" y ahora solo falta sellarlo.

"Tenemos un acuerdo totalmente negociado. Pero siguen dándonos largas. Y yo dije: 'De acuerdo, démosles un par de oportunidades más' porque es un documento importante", ha señalado.

En este punto, Trump ha defendido que el documento que negocia su administración tiene "consecuencias reales", al contrario que, según ha subrayado, el acuerdo negociado por el expresidente Barack Obama hace una década. "Fue uno de los peores y más absurdos documentos que he visto jamás", ha dicho sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés).

Los nuevos enfrentamientos entre Washington y Teherán tienen lugar en paralelo a la "recta final" de las conversaciones con el país asiático para un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto en Oriente Próximo, según viene insistiendo Trump desde hace semanas sin que se terminen de concluir las negociaciones.