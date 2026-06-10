Trump asegura que más de cien millones de barriles de petróleo han cruzado el estrecho de Ormuz

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que más de cien millones de barriles de petróleo han atravesado Ormuz y llegado al mercado libre, gracias a la misión "secreta" del Ejército estadounidense para proteger petroleros y otro tipo de buques a su paso por el estrecho, pese a las restricciones impuestas por las autoridades iraníes.

"El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas de Estados Unidos que llevaran a cabo una misión secreta para proteger a los petroleros y otros buques mercantes a su paso por el estrecho de Ormuz. Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de cien millones de barriles de petróleo hayan atravesado el estrecho y hayan llegado al mercado libre", ha celebrado en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha señalado en el mismo mensaje que "más de 200 buques mercantes han atravesado el estrecho de forma segura", un extremo que ha calificado de "éxito rotundo" y que ha atribuido al país norteamericano. "Este esfuerzo, que ha sido un éxito rotundo, se debe a que es Estados Unidos quien controla el estrecho de Ormuz, no Irán. Su Ejército ha sido derrotado y su economía está perdida. ¡Se acabó para Irán!", ha manifestado.

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. A pesar de que el Gobierno estadounidense confirmó a finales de mayo un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por la zona, Washington sigue imponiendo sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán.