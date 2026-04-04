Trump amplía a todas las agencias del DHS el pago de salarios a empleados afectados por el cierre parcial de Gobierno

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes la orden ejecutiva que extiende a todas las agencias dependientes del Departamento de Seguridad Nacional la obligación de pagar los salarios de sus empleados afectados por el cierre parcial de Gobierno, saltándose así a un Congreso que todavía sigue debatiendo una salida a una crisis de la que se culpan mutuamente el partido Republicano y los demócratas.

Esta medida comenzó con una orden inicial referida esta semana a los empleados de la Agencia para la Seguridad en el Transporte (TSA), que llevaban casi 50 días sin cobrar la nómina. Dado que todavía no hay avances en el debate en el Legislativo ni hay visos de que haya una solución antes de la semana que viene, Trump ha firmado una nueva orden que amplía su decisión original a empleados de otras agencias dependientes del DHS, como por ejemplo Guardacostas o Ciberseguridad.

"Como presidente de Estados Unidos, he determinado que estas circunstancias constituyen una situación de emergencia que compromete la seguridad de la Nación", ha anunciado Trump sobre una decisión ejecutiva que no ha necesitado pasar al Congreso al tratarse de una causa de fuerza mayor.

El Congreso podría desatascar esta situación en los próximos días, no obstante, dado que existe un nuevo proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional más factible para ambas partes hasta el 30 de septiembre.

En lo que fue considerado como una capitulación de la mayoría republicana en el Senado, un acuerdo inicial en el Senado hace poco más de una semana dejó fuera de la partida presupuestaria a las cuestionadas fuerzas antimigración del país, empezando por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pero la cámara baja, también de mayoría republicana, se negó en redondo a aceptar este pacto.