Trump anuncia que su Arco del Triunfo albergará una base de drones militares

Archivo - Maqueta del Arco del Triunfo de Donald Trump (archivo) - Jim LoScalzo-Pool / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que su monumental propuesta de Arco del Triunfo para Washington D.C. incluirá una base de drones militares, francotiradores y munición.

"Será una instalación militar de máximo nivel que albergará, almacenará y tendrá capacidad para desplegar rápidamente una gran cantidad de drones, así como francotiradores en la zona de la azotea y la plaza", ha explicado Trump en redes sociales.

El responsable estadounidense ha destacado que "no habrá ninguna instalación como esta en todo el mundo" y ha recordado que de las 59 principales ciudades y capitales del mundo, Washington "es la única que no tiene un arco del triunfo". "Ahora lo tendrá y será de lejos el más grandioso de todos!", ha remachado.

Trump ha argumentado que la modificación del proyecto para albergar una instalación militar se ha realizado a petición de las Fuerzas Armadas alegando motivos de seguridad nacional.

Trump ha asegurado que este proyecto de arco del triunfo data de la época de la Guerra Civil y ha especificado que se levantará junto al Puente Memorial de Arlington.

La estructura proyectada es un arco 76 metros de altura con grandes estatuas doradas de un ángel y águilas en la parte superior para conmemorar el 250º aniversario de independencia estadounidense.

Los expertos en aviación han expresado su preocupación por la seguridad debido a su proximidad al Aeropuerto Nacional Reagan de Washington. Además reduciría la visibilidad entre el Monumento a Lincoln, uno de los lugares emblemáticos de Washington, y el Cementerio Nacional de Arlington, principal cementerio militar del país.