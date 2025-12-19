Trump anuncia los 'Juegos Patriotas', una competición para "jóvenes deportistas" de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump. - Daniel Torok/White House/Planet / DPA

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado los 'Juegos Patriotas', una competición para "jóvenes deportistas" de todo el país con la que busca celebrar el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia el próximo año.

"En otoño vamos a acoger los primeros Juegos Patriotas, un evento de cuatro días sin precedentes que contará con los deportistas de más alto nivel de todo el país: un joven y una joven de cada estado del territorio", ha explicado el magnate en un vídeo televisado.

El evento, que ha sido ya objeto de burlas por parte de los demócratas, ha sido comparado con la distópica historia de la saga de libros de 'Los Juegos del Hambre', en la que jóvenes seleccionados en diferentes distritos son obligados a luchar a vida o muerte en un concurso que es retransmitido por televisión.

En un inicio, Trump había previsto que estos juegos tuvieran lugar en el mes de julio y señaló anteriormente que estarían encabezados por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy.

La idea para esta competición fue sugerida por primera vez en 2023 por Trump, que afirmó que pediría a los deportistas competir para ser elegidos como los "más patriotas" por el propio presidente.

Además, el magnate neoyorquino ha anunciado la construcción de un monumento en la capital del país, Washington. "Somos el único gran lugar que no tiene un arco del triunfo como el de París, donde tienen uno muy bonito. Lo llaman así, y vamos a tener uno muy pronto en Washington", ha dicho.