Trump aplaude la "profesional actuación" del Servicio Secreto tras el tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado este domingo la profesionalidad del Servicio Secreto estadounidense durante el tiroteo ocurrido este sábado por la tarde en las inmediaciones de la Casa Blanca, un incidente que se ha saldado con un viandante herido y con el tirador abatido, tras un episodio de fuego cruzado con las fuerzas policiales.

"Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país", ha apuntado el mandatario en una publicación difundida a través de redes sociales.

En su mensaje, Trump ha ratificado que el atacante perdió la vida tras "un intercambio de disparos con (los) agentes del Servicio Secreto" que se encontraban de servicio en las proximidades de la residencia presidencial y ha recordado que este incidente tiene lugar tan solo un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Ello demuestra, en palabras del magnate neoyorquino, "la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington, D.C". "¡La seguridad nacional de nuestro país así lo exige!", ha sentenciado.

Las declaraciones de Donald Trump hacen referencia a un incidente ocurrido este sábado por la tarde, cuando el Servicio Secreto de Estados Unidos ha desalojado la zona norte de la Casa Blanca después de que se escucharan varios disparos en las inmediaciones del complejo presidencial, donde al menos una persona ha resultado herida, según han informado periodistas presentes en el lugar, que han reportado también la muerte del tirador tras un episodio de fuego cruzado con las fuerzas del orden.