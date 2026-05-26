Trump arremete contra los medios y dice que incluso si Irán firmase la rendición hablarían de su "victoria"

El presidente estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza - Pool via CNP

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra los medios de comunicación este martes, asegurando que incluso si Irán firmase "documentos de rendición" y admitiera su derrota frente a Washington, la prensa estadounidense hablaría de una "victoria magistral" por parte de Teherán.

El magnate republicano ha afirmado en redes sociales que esta sería la postura de la prensa si Teherán se rindiera y "admitiera que su Armada ha desaparecido y descansa en el fondo del mar", además de reconocer que su Fuerza Aérea ha desaparecido.

Asimismo, ha apuntado a que esto pasaría igualmente si el Ejército iraní decide abandonar Teherán "con las armas en alto y las manos alzadas", gritando 'Me rindo me rindo', mientras ondean frenéticamente" una bandera blanca, símbolo de su rendición.

"Si todo su liderazgo restante firmase todos los 'documentos de rendición' necesarios, y admitiera su derrota ante el gran poder y la fuerza de los magníficos Estados Unidos, el fracasado 'New York Times', el China Street Journal --en alusión al 'Wall Street Journal'-- la corrupta y ahora irrelevante CNN, y todos los demás miembros de los medios de comunicación de noticias falsas, titularían que Irán tuvo una victoria magistral y brillante sobre Estados Unidos", ha asegurado.