Trump arremete contra el Pulitzer por negarse a retirar el premio a 'The New York Times' y 'The Washington Post'

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente estadounidense Donald Trump ha arremetido este martes contra la junta del premio Pulitzer por negarse a retirar el galardón a los diarios 'The New York Times' y 'The Washington Post', a los que considera "el mayor fracaso del periodismo de la historia moderna".

La junta indicó el lunes que no podía sacar adelante la solicitud de Trump y retirar los premios a los trabajadores de los dos periódicos, que recibieron sendos galardones en 2018 por varios artículos sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que dieron la victoria al magnate.

"La Junta del Pulitzer se ha quedado sin la poca credibilidad con la que ya contaba con su respuesta en relación al premio nacional de información entregado en 2018 por difundir noticias falsas", ha indicado Trump en un comunicado. Así, ha lamentado que "en vez de actuar con integridad y transparencia, la junta ha da cobijo al mayor fracaso de la historia moderna de los reportajes: la falsa colusión rusa".

Para Trump, la única forma en que estos dos periódicos podrían ganar el premio sería si se creara la categoría de "desinformación", tal y como ha asegurado. "La verdad es que el premio fue entregado en 2018 por informaciones que sabemos que fueron fabricadas por terceros y por mis rivales políticos", ha dicho.

Sin embargo, la junta ha reafirmado que, tras una análisis, no han encontrado indicios para retirar los premios. "Ningún titular o párrafo ha sido desacreditado mediante hechos, así que los premios se mantienen", ha añadido.