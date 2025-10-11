Trump asegura que ha "encontrado" fondos para pagar los salarios militares pese al 'cierre' del Gobierno

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que han logrado acceder a los fondos necesarios para pagar los salarios de las Fuerzas Armadas el 15 de octubre a pesar del 'cierre' del Gobierno el que responsabiliza a la "izquierda radical".

"He recurrido a mi autoridad como comandante en jefe para ordenar a nuestro secretario de Guerra, Pete Hegseth, que emplee todos los fondos disponibles para que nuestras tropas cobren el 15 de octubre. Hemos identificado los fondos para hacerlo y el secretario Hegseth los utilizará para pagar a nuestras tropas", ha explicado Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social de su propiedad.

Trump ha advertido de que "no permitirá" que los demócratas "tomen como rehenes a nuestros militares y la seguridad de nuestra nación con su peligroso 'cierre' del Gobierno".

"Los demócratas de la izquierda radical deberían abrir el Gobierno y después podremos trabajar juntos sobre sanidad y muchas otras cosas que quieren destruir", ha argumentado.

El 'cierre' del Gobierno es un bloqueo presupuestario que se debe a la falta de consenso en el Congreso estadounidense para aprobar las partidas de gasto necesarias. El 'cierre' entra ahora en su tercera semana sin visos de resolución.