Trump asegura que su encuentro con Netanyahu y Zelenski ha ido "muy bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado que los encuentros que ha mantenido este martes con su par en Ucrania, Volodimir Zelenski, así como con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Washington, han ido "muy bien", tras lo cual ha apuntado que en ellos han sido tratados "muchos temas".

"El primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, junto conmigo y con representantes, tuvimos una reunión muy satisfactoria", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual ha agregado que "como es lógico, han sido tratados muchos temas importantes".

Sin dar más detalles al respecto, algo que ha ido en sintonía con la postura del conjunto de la Administración estadounidense que previamente se había limitado a publicar, a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que la reunión, junto con la de Zelenski, ha sido "positiva y productiva".

Más extensas han sido las palabras que Netanyahu ha pronunciado sobre ese mismo encuentro que ha calificado de "excelente" al, ha aseverado, haber mantenido "una de las mejores conversaciones" con un mandatario estadounidense.

El dirigente israelí ha dado un paso más equiparando su relación con el magnate republicano con un "muro de granito", al tiempo que ha insistido en que ambos comparten un "objetivo común": que el "fanático régimen de Teherán no disponga de armas nucleares con las que amenace a todos los estadounidenses, a la paz mundial y a la existencia de Israel".

"Tenemos un objetivo común y lo vamos a conseguir, ya sea por la vía diplomática o por otros medios", ha aseverado Netanyahu en una entrevista con la cadena Fox.

ZELENSKI Y SANCIONES CONTRA RUSIA

Si escuetas han sido las palabras de Trump con relación a su reunión con Netanyahu, también lo han sido para con el encuentro mantenido este mismo martes con Zelenski.

Asegurando así que ha sido un "gran honor" sostener una reunión con el mandatario ucraniano, el jefe de la Casa Blanca ha señalado que en ella se han tratado "muchos temas" y que la misma ha ido "muy bien".

De dicho espacio, Zelenski ha destacado que ambos han hablado de "las licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar", además de la importancia de "revitalizar la diplomacia" en medio de las negociaciones que se encuentran suspensas con Rusia.

"Queremos poner fin a esta guerra. Lo quiere Trump, lo quieren los europeos, pero Putin no quiere", ha indicado poco después el mandatario ucraniano en una entrevista con la cadena Fox en la cual ha abogado por que se detenga la guerra en aras de "negociar un alto el fuego durante un tiempo y dar la oportunidad a los diplomáticos de negociar".

No obstante, ha insistido, "el problema" es que "Putin no quiere", razón por la cual ha considerado que es necesario "responder, ser firmes y ser fuertes". Todo ello, recalcando la importancia de unas sanciones con las cuales, ha enfatizado, Ucrania "cuenta".

A ese respecto, Zelenski ha puesto en valor el proyecto de ley, impulsado especialmente por el recientemente fallecido senador republicano Lindsey Graham, el cual contempla la aprobación de nuevas sanciones contra Rusia.

El mismo ha sido votado este martes por un Senado que ha emitido 86 votos a favor y 12 en contra. No obstante, este resultado no supone la aprobación definitiva de las sanciones sino que únicamente permite que el proyecto continúe su curso legislativo.

Concretamente, la iniciativa incluye sanciones contra funcionarios rusos, oligarcas, sus familiares y otras personas que apoyen a Rusia frente a Ucrania, así como contra bancos, entidades financieras y la llamada "flota fantasma" rusa, según explica el portal de noticias The Hill.