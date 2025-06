Trump asegura que Irán propuso una reunión en EEUU para negociar y deja en el aire el posible ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump- Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

"Puede que lo haga o puede que no. Nadie sabe qué voy a hacer", ha dicho con respecto a una posible intervención militar

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que las autoridades de Irán propusieron llevar a cabo una reunión en la Casa Blanca para negociar sobre el programa nuclear iraní y ha asegurado que todavía "no es demasiado tarde" para que Teherán se sume a las conversaciones.

"Eso es valiente, pero no es fácil para ellos hacerlo. Lo sugirieron porque yo no puedo ir ahora por todo lo que está pasando", ha indicado en declaraciones a la prensa, agregando que las conversaciones no se dieron porque "en el último minuto" rechazaron esa posibilidad.

En respuesta, la misión iraní ante Naciones Unidas ha negado que hayan propuesto una reunión en Estados Unidos. "Ningún funcionario iraní ha pedido jamás arrastrarse ante las puertas de la Casa Blanca. Lo único tan despreciable como sus mentiras son sus cobardes amenazas de eliminar al líder supremo de Irán", ha indicado en redes sociales.

Además, ha recalcado que Irán "no negocia bajo presión". "No aceptará la paz bajo presión y ciertamente no con un ex belicista deseando ser relevante. Irán responderá a cualquier amenaza con una contraamenaza y a cualquier acción con medidas recíprocas", ha zanjado la misión.

DEJA EN EL AIRE EL POSIBLE ATAQUE

El presidente Trump también ha dejado en el aire una posible intervención de Estados Unidos. "Puede que lo haga o puede que no. Nadie sabe qué voy a hacer. Les puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. Y les he preguntado: "¿Por qué no habéis negociado conmigo antes?", ha dicho, agregando que "están totalmente indefensos" y que "no tienen ninguna defensa aérea".

Asimismo, el magnate republicano ha resaltado que Irán ha sido un "matón de patio de colegio" durante mucho tiempo. "Durante 40 años han estado diciendo 'Muerte a Estados Unidos', 'Muerte a Israel', muerte a cualquiera que no les guste", ha precisado, si bien ha indicado que Washington no busca "una guerra a largo plazo".

Sus palabras se producen después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, haya advertido de que una implicación directa de Estados Unidos "le causaría un daño irreparable" y haya asegurado que "no es inteligente pedir" a Teherán que se rinda.

"El presidente de Estados Unidos nos amenaza. Con su absurda retórica, pide que el pueblo iraní se rinda ante él. Debería verter esas amenazas contra los que tengan miedo de ellas. La nación iraní no está atemorizada por este tipo de amenazas", ha argüido.

Trump afirmó en la víspera que sabe dónde se encuentra Jamenei escondido, si bien resaltó que Washington no va a "eliminarlo por ahora". "Es un blanco fácil, pero está a salvo", dijo el magnate, quien avisó además de que su paciencia "se está agotando" y reclamó que Teherán "se rinda de forma incondicional".