Trump asegura que Israel cesará sus ataques en Líbano alegando que, de no ser por él, habría sido "aniquilado"

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Matt Kaminsky

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que Israel cesará sus ataques contra Líbano porque "hace lo que dice" y alegando que, de no ser por Washinton, el país habría sido "aniquilado".

"Sí, podré. Me respetan mucho y hacen lo que les digo", ha señalado sobre las autoridades israelíes durante una entrevista concedida al portal Axios al ser preguntado si podrá "evitar" que Israel ataque a su país vecino.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "si no fuera por Donald Trump, Israel habría sido aniquilado", tras lo que ha recordado la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015.

"Si no hubiera cancelado el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), recuerden que eso habría sido un camino legal hacia un arma nuclear. Pero si no hubiera hecho eso, y si no hubiera atacado su (de Irán) arsenal nuclear hace diez meses con los bombarderos B-2, Israel no existiría hoy", ha defendido.

Trump ha dicho que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "ha trabajado bien" con él, pero que que "'Bibi' les dirá: 'Somos nosotros los que tenemos las armas, somos nosotros los que controlamos todo, somos nosotros los que tenemos los bombarderos B-2', etcétera".

Así, ha reiterado que su relación con el jefe del Ejecutivo israelí "es buena", si bien ha reconocido que "tenemos que hacer que mantenga un poco la cordura". No es la primera vez que se manifiesta de este modo sobre Netanyahu, de quien ha dicho esta semana que "es un buen buen hombre, pero a veces se deja llevar un poco por la emoción"

"Le dije a 'Bibi': 'Puedes ser un poco más delicado. No tienes que derribar un edificio cada vez que alguien de Hezbolá entra en él", declaró en rueda de prensa.

Los gobiernos de Israel y Líbano están negociando un posible acuerdo que contemplaría la retirada de estas tropas. Ambas partes han reclamado el desarme de Hezbolá, que se niega a dar el paso mientras continúe la invasión del país, mientras Irán exige el repliegue de Israel y el fin de sus ataques en el marco del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos.

De hecho, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a un "alto el fuego total" en "todos los frentes, incluyendo en Líbano", después de que el Ejecutivo israelí se haya distanciado del acuerdo y haya manifestado en repetidas ocasiones que no les involucra.

Estos ataques han dejado este viernes al menos 49 muertos y 97 heridos, mientras que las cifras totales de víctimas por ataques israelíes en Líbano en el marco de la guerra de Irán alcanzan los 3.980 muertos y 12.001 heridos.