Trump asegura que Israel está "muy contento" con el acuerdo para el "desarme total" de Hamás

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Israel está "muy contento" con el acuerdo alcanzado para el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que ha descrito como un hecho "histórico", y mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aún no se ha pronunciado sobre este anuncio.

"Tenemos un acuerdo con Israel. Israel está muy contento con ello. Israel nos ha ayudado. Y se han portado muy bien. Se han portado muy bien al respecto", ha señalado en declaraciones a la prensa tras una reunión de su gabinete en Camp David, área natural de descanso de los presidentes estadounidenses, situado a unos 100 kilómetros de Washington.

El inquilino de la Casa Blanca, que ha eludido precisar qué debe ocurrir primero: el desarme de Hamás o la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, ha subrayado que "la mayoría de la gente decía que sería un acuerdo imposible de llevar a cabo".

"Ahora bien, ¿pasará por altibajos? Es una situación muy compleja. No lo sé. La gente es muy compleja y difícil; en muchos casos maravillosa, en muchos otros no tanto. Pero esto supondrá un gran avance. Nadie había pensado jamás que fuera posible desarmar a Hamás", ha reiterado.

Trump ha celebrado que el acuerdo anunciado en la madrugada como un "gran éxito que estamos teniendo con Irán". "Si nos remontamos a hace cuatro o cinco meses, un acuerdo como ese habría sido imposible. Así que es un gran paso para Oriente Próximo. Y la gente está realmente impresionada y sorprendida por ello", ha asegurado.

Hasta el momento solo el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, se ha pronunciado sobre el acuerdo, que ha tachado de "inaceptable", al considerar que da 'luz verde' a que las milicias palestinas cometan una nueva "masacre" contra territorio israelí, y ha reclamado que continúen los "asesinatos selectivos" de sus miembros y la ocupación de Gaza.

El acuerdo anunciado por Trump para el "desarme total" contempla que Hamás entregue de una vez las armas para que la Junta de Paz, el organismo internacional configurado por el presidente norteamericano, termine de tomar las riendas del enclave, primero con la instalación de la Fuerza de Estabilización Internacional y después con la puesta en marcha del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), la entidad política que dirigirá el economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath.