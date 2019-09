Trump asegura que las negociaciones con los talibán están "muertas"

Publicado 10/09/2019 0:24:08 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que las negociaciones con los talibán están "muertas" en lo que a él concierne, según ha informado el diario local 'The Hill'.

No obstante, el dirigente ha defendido su postura inicial de celebrar una reunión secreta con los líderes talibán en Camp David --un encuentro que fue cancelado después de que los talibán se atribuyeran la responsabilidad de un atentado suicida en Kabul--.

"Me gustaba la idea del encuentro. Me he reunido con mucha gente mala y gente buena durante los últimos tres años. Creo que esa reunión es una gran cosa", ha aseverado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. "Sin embargo, las guerras no acabarán", ha sostenido.

"Estaba previsto que nos reuniéramos. Esa era mi idea, y fue mi idea suspender el encuentro", ha explicado el magnate neoyorquino.

En este sentido, Trump ha asegurado que "no discutió el asunto con nadie", sino que simplemente "cuando se enteró de que habían matado a un soldado estadounidense y otras doce personas inocentes supe que era un error".

El domingo, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ratificó por su parte que las conversaciones con los talibán están "muertas" y advirtió de que mantendrán la presión sobre los insurgentes afganos y seguirán apoyando al Ejército hasta que los talibán se comprometan con la paz.

Pompeo explicó en declaraciones en la cadena Fox News que han ordenado regresar al enviado especial para Afganistán, Zalmay Jalilzad, y al ser preguntado por si las conversaciones están "muertas", respondió que "por el momento lo están".