Trump asegura que "no va a defender" a los países de la OTAN que no gasten suficiente en Defensa

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que su Administración "no va a defender" a los países miembros de la OTAN si éstos no gastan los suficiente en Defensa, mientras ha cuestionado que éstos acudan en su ayuda en caso de un ataque.

"Bueno, creo que es sentido común, ¿no? Si no pagan, no los voy a defender. No, no los voy a defender", ha respondido en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena de televisión estadounidense ABC.

Trump ha reiterado esta advertencia desde el Despacho Oval, donde se ha quejado de que se metió "en un buen lío" cuando dijo "eso". "Dijisteis: Oh, está violando la OTAN", ha manifestado. Esta acusación se basa en el artículo 5 de la Alianza Atlántica, que dicta que un ataque armado contra cualquier miembro debe considerarse un ataque contra todos.

El mandatario ha cuestionado además que los más de 30 estados que componen la OTAN vayan a acudir en ayuda de Estados Unidos en caso de sufrir una agresión externa.

"Sabes, el mayor problema que tengo con la OTAN, realmente, sabes, quiero decir, conozco a los chicos muy bien. Son amigos míos. Pero si Estados Unidos estuviera en problemas y los llamáramos, diríamos, tenemos un problema, Francia. Tenemos un problema, un par de otros que no mencionaré. ¿Crees que vendrán a protegernos? Se supone que sí. No estoy tan seguro", ha señalado.

Cabe recordar que el único país que ha activado la cláusula de defensa común de la OTAN en sus 76 años de historia ha sido Estados Unidos, el 12 de septiembre de 2001 tras los ataques terroristas perpetrados por Al Qaeda.