Trump asegura que el petróleo bajará de precio cuando termine "la destrucción de la amenaza nuclear iraní"

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que los precios del petróleo "a corto plazo caerán rápidamente" cuando la ofensiva lanzada por su Administración junto a Israel contra Irán logre "la destrucción de la amenaza nuclear" que ambos gobiernos atribuyen a Teherán, poco después de que el barril de petróleo Texas Occidental Intermedio haya sobrepasado la barrera de los 100 dólares.

"Caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní", ha asegurado el magnate republicano, que ha considerado el pronunciado ascenso del precio del crudo como "un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo".

El barril de petróleo Texas Occidental Intermedio ha subido un 15 por ciento su precio hasta los 104,61 dólares el barril en la apertura de los mercados tras una subida récord del 36 por ciento acumulada durante la semana pasada tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. A su vez, el Brent también cotiza ya por encima de los 102 dólares mientras Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak han anunciado reducciones de su producción de crudo y el estrecho de Ormuz, aunque oficialmente no está cerrado, ha dejado de ser punto de paso para el petróleo extraído en los países del golfo Pérsico, según informa la agencia Bloomberg.

Sin embargo, el mandatario estadounidense ha mostrado su confianza en que se trate de un incremento transitorio, aseverando incluso que "solo los necios pensarían diferente", pese a que actualmente no hay indicios de que la guerra vaya a cesar e incluso ha habido cruces de amenazas de ataques contra la infraestructura petrolera, llegando incluso a que Arabia Saudí haya tenido que destruir drones que se dirigían al yacimiento de Shaibá, que produce un millón de barriles diarios.