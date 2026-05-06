Trump asegura que pondrá fin a la ofensiva y al "efectivo" bloqueo en Ormuz si Irán "acepta cumplir lo acordado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca (archivo) - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que pondrá fin a la operación 'Furia Épica' contra Irán y levantará el "altamente efectivo bloqueo" en el estrecho de Ormuz si Teherán "acepta cumplir con lo acordado", sin más detalles, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para lograr un fin al conflicto en Oriente Próximo.

"Asumiendo que Irán acepta cumplir con lo acordado, lo que quizá es mucho asumir, la ya legendaria 'Furia Épica' terminará y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz quede abierto para todos, incluido Irán", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

Sin embargo, ha reiterado sus amenazas contra el país y ha subrayado que si Irán "no acepta", "empiezan los bombardeos". "Tristemente, serán a un nivel mucho más alto y a una intensidad como nunca antes", ha zanjado Trump, sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado por ahora en respuesta a este mensaje.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.