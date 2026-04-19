Trump avisa a Irán que la reunión del martes es su "última oportunidad" o "volará el país por los aires"

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Graeme Sloan - Pool via CNP

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este domingo a Irán que la posible reunión del martes entre los negociadores de ambos países en Pakistán es la "última oportunidad" que tienen para conseguir una salida dialogada del conflicto o de lo contrario "volará el país por los aires".

Tras anunciar en redes sociales que la delegación norteamericana encabezada por su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner llegará a la capital paquistaní, Islamabad, el lunes por la noche, y a la espera de una respuesta de la parte iraní, Trump ha amenazado en declaraciones a Fox News con atacar la infraestructura civil del país si no le satisfacen los resultados de las conversaciones.

El presidente de Estados Unidos ha insistido que en ningún modo va a admitir la condición iraní de liberar sus fondos congelados para facilitar el acuerdo y que no cometerá el "error" de su predecesor, Barack Obama, en referencia al acuerdo nuclear internacional con Irán alcanzado en 2015 que reincorporó a la república islámica a los mercados internacionales.

Trump, por último, ha insistido en sus propias condiciones, como son la reapertura total del estrecho de Ormuz, la entrega por parte de Irán de todo el uranio enriquecido que tienen almacenado para garantizar que no van a fabricar una bomba atómica con este material. Irán lleva años asegurando que la naturaleza de su programa nuclear es pacífica y no esconde intenciones ofensivas.