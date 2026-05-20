Trump celebra la imputación del expresidente Raúl Castro y descarta que vaya a haber una escalada con Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Joyce N. Boghosian/White House / Zuma Press / Euro

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este miércoles la imputación del expresidente cubano Raúl Castro por el caso del derribo en 1996 de dos aviones civiles y ha descartado que vaya a haber una "escalada" con la isla caribeña.

"La población cubana de Miami, y sin duda de fuera de Miami (...) aprecia lo que el fiscal general acaba de hacer hoy", ha indicado el magnate en declaraciones a la prensa, agregando que tienen a Cuba "presente" y que es un momento "importante", no solo para los cubanoamericanos, sino también para los que quieren regresar.

Trump ha incidido nuevamente en que Cuba "es una nación en decadencia" que "se está desmoronando" por falta de petróleo. "No habrá escalada. No creo que sea necesaria. El lugar se está cayendo a pedazos; es un desastre y han perdido el control", ha argüido.

Sus palabras se producen después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya anunciado la imputación de Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un incidente que se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

En concreto, Castro ha sido acusado --junto con Lorenzo Alberto Pérez-Pérez; Emilio José Palacio Blanco; José Fidel Gual Barzaga; Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez-- por un cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio. De ser declarados culpables, los acusados se podrían enfrentar a pena de muerte o cadena perpetua.

La acusación ha sido desclasificada en medio de la profunda crisis de abastecimiento en la isla a causa del endurecimiento del bloqueo tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.