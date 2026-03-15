Trump cree que "las condiciones aún no son lo suficientemente buenas" para alcanzar un acuerdo con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este sábado que no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes, alegando que los términos del mismo "aún no son lo suficientemente buenos", pese a afirmar que Teherán sí está listo para negociar un alto el fuego que ponga fin a la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", ha expresado el mandatario norteamericano en una entrevista concedida a la televisión estadounidense NBC, en la que ha matizado que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser "muy sólida".

Si bien el inquilino de la Casa Blanca no ha revelado cuáles serían los términos de un posible alto el fuego en Oriente Próximo, ha señalado que el compromiso por parte de Irán de "abandonar por completo cualquier ambición nuclear" formaría parte del acuerdo.

En lo que al devenir de la ofensiva estadounidense contra Irán, Trump ha hecho hincapié en la superioridad de sus fuerzas y ha señalado que la capacidad iraní se limita a "lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance". Este, ha declarado, es "el único poder que tienen (las fuerzas iraníes) y se puede neutralizar con relativa rapidez".

"Cuando terminemos con la protección de la costa, tampoco tendrán ese poder", ha apostillado antes de aseverar que EEUU ha destruido "la mayoría" de sus misiles y de sus drones, y "paralizado en gran medida su producción". "En dos días, estará totalmente diezmada", ha augurado.

SEGURIDAD EN EL ESTRECHO DE ORMUZ

Así las cosas, Trump ha evidenciado que sus esfuerzos se concentran actualmente en garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, objetivo que le ha llevado --asegura-- a trabajar con otros países en un plan que no solo estabiliza el canal y con ello la fluctuación en los precios del crudo a nivel mundial.

Si bien el magnate neoyorquino ha desechado cualquier atisbo de preocupación en relación al aumento de los precios de la gasolina a raíz de la escalada regional, él mismo ha aceptado que está pidiendo a "numerosos países afectados por la violencia de Irán" que contribuyan a asegurar el estrecho de Ormuz, paso que los líderes iraníes han prometido mantener cerrado.

A este respecto, el presidente ha apuntado que ya hay varios países se han comprometido a ayudar a garantizar la seguridad del estrecho. "No solo se han comprometido, sino que además creen que es una gran idea", ha apostillado, negándose a descubrir de qué países se trata.

Ligado a lo anterior, Trump ha manifestado sus dudas sobre algún posible lanzamiento de minas al estrecho por parte de Irán y ha avanzado que realizarán "una intensa labor de limpieza" en el enclave, a la que --cree-- "se (les) unirán otros países que tienen ciertas dificultades, y en algunos casos, dificultades para obtener el petróleo".

Previamente, este mismo sábado, el presidente de EEUU ha propuesto una misión naval internacional para mantener el estratégico estrecho de Ormuz, arteria del comercio internacional de petróleo actualmente bajo bloqueo del Ejército iraní, y que permanezca "abierto y seguro".

El mandatario ha expresado su deseo de que "países afectados" por el cierre del estrecho se sumen a esta misión. El mandatario, que no ha dado plazos sobre la misma, sí que ha mencionado específicamente su "esperanza" de que países como "China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido" acompañen a los navíos estadounidenses para reabrir el estrecho.

Más tarde, el propio Trump ha publicado un segundo mensaje en el que insta a los países de todo el mundo que reciben petróleo a través de Ormuz a "cuidar el paso". Estados Unidos "ayudará mucho" y "coordinará a estos países para que todo vaya rápido, suave y bien".

TRUMP CUESTIONA QUE MOJTABA JAMENEI "SIGA VIVO"

En la misma entrevista, Donald Trump ha puesto en duda que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, esté con vida tras no presentarse frente a las cámaras para su primer pronunciamiento oficial este jueves.

"No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo (...). He oído que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse", ha especulado el mandatario norteamericano, que ha tildado los comentarios sobre su supuesta muerte de "rumor".

Estas palabras sobre el líder supremo iraní llegan después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, indicase este viernes que el hijo de Ali Jamenei estaba "herido y probablemente desfigurado". Hegseth calificó como "débil" su declaración escrita, cuestionando el porqué de la misma. "Irán tiene muchísimas cámaras y grabadoras de voz. ¿Por qué una declaración escrita? Creo que ya saben por qué. Su padre está muerto; tiene miedo, está herido, está huyendo y carece de legitimidad", arguyó.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el pasado domingo como sucesor de su padre, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.