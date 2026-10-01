Trump cree que es "demasiado pronto" celebrar elecciones en Venezuela: "Las petroleras se están instalando"

Donad Trump, presidente de EEUU. - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha valorado que es "demasiado pronto" para convocar elecciones en Venezuela. "Ahora mismo es un tema muy delicado", ha señalado el mandatario, que no cree que todavía exista la situación ideal para celebrar unos comicios que la oposición de ese país demanda.

Trump ha dicho en una entrevista que publica la revista 'Time' este jueves que hay "muy buena" relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha defendido su decisión de mantener al frente a las mismas autoridades previas a al arresto del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Así ha puesto como ejemplo que tras la ocupación estadounidense de Irak, desde la administración del expresidente George W. Bush "despidieron a todo el mundo" y "no había nadie que dirigiera" el país. "Yo hice lo contrario (...) No despedí a nadie y Delcy era quien estaba al mando. Trabajamos bien juntos", ha argumentado.

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que hablaría con Delcy Rodríguez sobre unas futuras elecciones, pero "ahora mismo es un tema muy delicado". Está "demasiado verde", ha llegado a apuntar.

"Creo que es demasiado pronto. Exxon y Chevron, todas las grandes petroleras se están instalando. Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todo", ha afirmado Trump.

"Tenemos una muy buena relación. Estamos atrayendo a las grandes compañías petroleras. Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales", ha remarcado.