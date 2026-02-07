Trump da hasta junio a Ucrania y Rusia para terminar con la guerra antes de centrarse en las elecciones

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el de Estados Unidos, Donald Trump - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado que Donald Trump ha dado a su país y a Rusia de plazo hasta el mes de junio para terminar con la guerra y así centrarse en el que será el principal objetivo de su administración: las elecciones legislativas de noviembre.

"Estados Unidos nos ha dicho que quieren que todo este listo para junio. ¿Por qué? Porque sus cuestiones internas tienen un impacto y, desde luego, cobrarán más relevancia para ellos", ha explicado Zelenski durante un encuentro con periodistas del país.

Zelenski tiene asumido que a partir de entonces, Trump tendrá una prioridad diferente, como es el Congreso de EEUU.

"Entendemos que dedicarán todo su tiempo a los procesos internos, como las elecciones, y a cambiar el clima social", ha añadido el presidente ucraniano, ante la posibilidad de que la Administración Trump acabe recibiendo un serio varapalo en ambas cámaras.

Zelenski ha indicado a este respecto que el Gobierno ucraniano lleva proponiendo desde hace meses un "plan de secuencia realmente claro" sobre las negociaciones de paz con Rusia pero no descarta que Trump acabe instando a Ucrania y a Rusia a que firmen de una tacada los acuerdos clave.