Trump descarta por ahora una operación para quedarse con el uranio iraní o su estratégica isla de Jark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado por el momento la posibilidad de desplegar tropas en suelo iraní para cumplir dos objetivos que Trump considera por ahora secundarios como son el robo del uranio enriquecido iraní o la conquista de la estratégica isla de Jark, uno de los epicentros de la industria petrolera del país.

Sobre el robo del uranio, Trump ha explicado en comentarios a Fox News que "ahora mismo no estamos centrados en ello pero quizás en un momento dado lo estaremos", ha explicado el mandatario, quien se ha pasado buena parte de la entrevista defendiendo su estrategia en Irán, al asegurar, por ejemplo, que se está conteniendo incluso porque Estados Unidos es capaz de destruir el país entero.

Uno de estos objetivos extremos que Trump no contempla son sus plantas nucleares. "La verdad es que creo que me estoy portando bien. Podría haber destruido sus plantas nucleares. Podría haber destruido el país entero. Por ahora hemos decidido no hacerlo", ha explicado.

La isla de Jark, en el suroeste de Irán tampoco es un objetivo prioritario. "No ocupa un lugar muy alto en mi lista de deberes", ha explicado a Fox News antes de recriminar esta clase de preguntas porque afectan a su capacidad de decisión estratégica.

Trump, en cualquier caso, ha dejado de marcarse un plazo determinado para poner fin a un conflicto con Irán que acabará cuando "lo sienta en mis huesos, cuando me lo parezca".

Estados Unidos insiste en intensificar la ofensiva en Irán, tras anunciar que este viernes será "el día más intenso", ha informado el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Dan Caine, tras hacer balance de los 6.000 objetivos atacados en los casi dos semanas de operación.