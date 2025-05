Trump descarta avances en las conversaciones sobre Ucrania hasta que se reúna con Putin: "No va a pasar nada"

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado este jueves avances en el marco de las conversaciones entre Rusia y Ucrania hasta que se reúna con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que no asistirá a la reunión prevista para esta tarde ente las delegaciones rusa y ucraniana en Turquía.

"No va a pasar nada hasta que me reúna con el presidente Putin, ¿vale?", ha aseverado a bordo del Air Force One de camino a Abu Dhabi, la capital emiratí, tras su paso por Qatar, unos viajes que se enmarcan en su visita a varios países de Oriente Próximo.

Así, ha hecho hincapié en que Putin no acudirá a la cita de este jueves. "No iba a ir si yo no iba, así que no quiero que pase absolutamente nada, os guste o no. Pero vamos a resolver esto porque hay mucha gente muriendo", ha aseverado, según informaciones de la cadena de televisión estadounidense CNN.

En este sentido, ha negado estar "decepcionado" por el hecho de que la delegación rusa enviada a Turquía no incluya al propio Putin. "No estoy decepcionado por nada", ha manifestado el magnate neoyorquino. "¿Por qué iba a estarlo?", ha recalcado, mostrando despreocupación.

Previamente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que no se reuniría con representantes rusos si Putin no estaba presente. Este mismo jueves, ha tildado a la delegación rusa de "farsa".

Trump no había descartado la posibilidad de desplazarse hasta Turquía si fuera necesario, por lo que ha dejado la puerta abierta en caso de que "ocurra algo". "Si pasara algo, iría el viernes si eso fuera lo apropiado", puntualizó durante un encuentro en Doha, la capital qatarí.