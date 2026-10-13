Trump descarta que Rusia y China ayuden a Irán y argumenta que "tienen demasiado que perder"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado este martes que Rusia y China estén ayudando a Irán en el marco del conflicto abierto tras la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel, antes de argumentar que ambos "tienen demasiado que perder" si dan este paso.

"Veo muchos comentarios de los estúpidos y lunáticos de la izquierda radical diciendo que China y Rusia ayudan a la 'maravillosa' República Islámica de Irán. Si lo hacen, es a un nivel muy bajo, pero no creo que lo hagan en absoluto", ha señalado.

Así, ha hecho hincapié en que Pekín y Moscú "tienen demasiado que perder" en caso de que aporten esta ayuuda a Teherán. "Lo sabríamos, y lo sabríamos muy rápidamente", ha subrayado el mandatario a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Rusia y China, dos de los principales aliados internacionales de Irán, han pedido en numerosas ocasiones una salida diplomática al conflicto abierto por la citada ofensiva, lanzada por sorpresa en medio de unas negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.