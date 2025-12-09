Trump describe una Europa "débil" que se enfrenta a su propia "destrucción": "Son muy políticamente correctos"

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump. - Adrian Wyld/Canadian Press via Z / DPA - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito una Europa "débil" que se enfrenta a su propia "destrucción" dado que sus líderes son "muy políticamente correctos", por lo que criticado las políticas migratorias de muchos de estos países, que "permiten la entrada de millones de personas".

"Europa está siendo destruida. Tenéis que entenderlo: quiero una Europa fuerte. Cuando dejan entrar a millones de personas, muchas de estas personas acaban cometiendo crímenes atroces. De nuevo, mirad a Suecia: amo Suecia, pero han pasado de ser un país libre de delitos a uno que ahora tiene mucha criminalidad", ha lamentado en una entrevista con el diario 'Politico'.

En este sentido, ha aseverado que los líderes europeos son "débiles" y "no saben qué hacer". "Europa no sabe qué hacer. No saben tampoco qué hacer a nivel comercial. La situación es un tanto peligrosa, pero ser políticamente correctos es lo que los hace débiles", ha aseverado.

"Si miramos Alemania, era también un país sin crímenes, pero Angela (Merkel) cometió dos grandes errores: inmigración y energía", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que en el pasado ha apoyado a candidatos que "no gustaban a los europeos". "Apoyé a Viktor Orbán. En América Latina, a (Javier) Milei. Iba perdiendo, y al final lo apoyé y ganó por goleada", ha afirmado.

"Lo que quiero es liderar Estados Unidos, no Europea, y me veo involucrado mucho allí. La OTAN me llama papaíto. Quiero decir, tengo mucho que decir. He aumentado el gasto en defensa del 2 al 5 por ciento del PIB", ha manifestado, no sin recordar que algunos países "son más difíciles". "Creo que está bien que los tengamos; como por ejemplo Turquía", ha apuntado.

Trump, que ha dicho ser amigo de su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que, no obstante, "carece de enemigos reales en Europa". "En realidad me gustan todos, soy amistoso con todos ellos. Había un par de personas a lo largo de los años que no me gustaban, pero ahora me gusta el equipo. Los conozco muy bien, algunos son amigos. Sé cuando un líder es malo, bueno, inteligente o estúpido, pero no están haciendo un buen trabajo. Europa no está haciendo un buen trabajo", ha dicho.

DESTACA SU POLÍTICA MIGRATORIA

Asimismo, ha abordado la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y ha matizado que si "Europa sigue por la senda actual, los países dejarán de ser funcionales". "Su política migratoria es un desastre, pero he sido capaz de detenerlo. Ahora no tenemos a la gente viniendo a nuestro país. Cero personas durante siete meses. Quiero decir, ¿quién iba a creerlo? Hemos pasado de millones de personas a ninguna", ha aclarado.

"A Europa llega gente de todas partes, no solo de Oriente Próximo. Llegan en números tremendos y muchos llegan desde prisiones de República Democrática del Congo y otros muchos países. Ahora no quieren enviarlos de vuelta adonde han venido", ha continuado, al tiempo que ha acusado concretamente al alcalde de Londres, Sadiq Khan, de haber convertido la ciudad en un "sitio horrible".

El magnate neoyorquino ha pedido a los líderes europeos "darse cuenta de lo que hacen a sus países, de que los están destruyendo, de que está llegando gente de fuera que está cambiando su ideología, porque vienen con ideologías totalmente diferentes", y esto "los hará mucho más débiles", ha denunciado.