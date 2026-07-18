Trump destaca los récords de asistencia, ingresos y seguimiento del Mundial de fútbol en EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Saul Loeb - Pool via CNP

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unido, Donald Trump, ha sacado pecho este viernes de los récords registrados por el Mundial de fútbol que Estados Unidos organiza junto a Canadá y México, en materia de asistencia a los partidos, ingresos y seguimiento internacional del campeonato, antes de desear suerte a España y Argentina de cara a la final del domingo.

"Todos los estadios estuvieron completamente llenos, el ambiente fue extraordinario. Aficionados de 200 países asistieron a 104 partidos disputados en 16 ciudades de Norteamérica", ha indicado en una rueda de prensa desde Nueva York junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para recalcar que "más de 6,5 millones de asistentes" acudieron a los partidos.

"Este ha sido, con diferencia, el torneo con mayor asistencia de la historia. Y me refiero a la historia de todos los deportes", ha dicho para poner de manifiesto que Estados Unidos ha recaudado una cifra récord de 19,2 billones de dólares en el contexto del torneo, que según ha reivindicado ha dejado una gran imagen entre los visitantes extranjeros.

"Cuando suene el pitido final el domingo, cerca de 6.000 millones de espectadores habrán visto este Mundial. Será un récord por un margen enorme", ha señalado el jefe de la Casa Blanca.

Trump ha incidido en que ha visto "cosas realmente impresionantes" durante la celebración del Mundial de fútbol, que ha descrito como el "evento deportivo más exitoso" de la historia. "Para poner en perspectiva nuestros preparativos, este torneo récord ha supuesto un desafío logístico equivalente a organizar 78 Super Bowls de la NFL en menos de dos meses", ha afirmado, haciendo un símil con el gran evento anual del fútbol americano.

En este sentido, ha destacado que las autoridades estadounidenses movilizaron recursos "de más de 50 departamentos y agencias federales, desplegamos todos los cuerpos de las fuerzas federales del orden para garantizar que los partidos fueran seguros, protegidos y exitosos". "El resultado ha sido extraordinario", ha expuesto.

Sobre la marcha del evento, Trump ha destacado a los aficionados escoceses, a los seguidores argentinos que alentaron a Leo Messi y el hat-trick logrado en el encuentro contra Argelia. De España ha destacado que frustró el camino de Francia pese a que la selección gala parecía la favorita para hacerse con el torneo.

"Era el equipo favorito. Era el equipo que, creo, estaba ganando con mayor facilidad. Y entonces sucede algo", ha indicado sobre Francia, antes de desear suerte a España y Argentina en la gran final.