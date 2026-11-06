Trump destituye a su jefa de gabinete Susie Wiles días después de la debacle electoral de los republicanos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destituido a su jefa de gabinete, Susie Wiles, que será reemplazada por el 'número dos' de esta, Stephen Miller, el próximo lunes, una medida adoptada días después de la debacle de los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El inquilino de la Casa Blanca ha anunciado en sus redes sociales que Miller, al que ha descrito como "uno de (sus) asesores de mayor confianza, asumirá" el nuevo puesto este 9 de noviembre.

En el mismo mensaje, ha agradecido la "excepcional" labor y el "trabajao estupendo" de Wiles, la primera mujer en estar al frente de su gabinete. La hasta ahora seretaria general de la Casa Blanca "pasará a formar parte de la Operación Política de Trump", ha dicho el mandatario, sin dar más detalles.

Miller, actualmente subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional, es el artífice de las políticas de inmigración de línea dura del Gobierno, incluidas las redadas de deportación masiva de migrantes indocumentados, recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Previamente, se desempeñó como asesor político durante el primer mandato de Trump, llegando a redactar el discurso de este de su investidura en 2017. Tras la derrota electoral de Trump en 2020, Miller fundó America First Legal, una fundación que se opone a las iniciativas empresariales en materia de diversidad, igualdad e inclusión.