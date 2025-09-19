Trump dice que los ataques del 7 de octubre contra Israel fueron "genocidio al más alto nivel"

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump - Bonnie Cash - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas "también" fueron "genocidio al más alto nivel".

Así ha respondido a la prensa en el Despacho Oval tras ser preguntado por el informe de una comisión de investigación de la ONU que ha concluido que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.

"¿Alguien cometió genocidio el 7 octubre? ¿Qué opinas? Fue genocidio al más alto nivel. Fue asesinato, genocidio, llámalo como quieras. Pero a bebés los partieron por la mitad. Les cortaron brazos, la cabeza. Supongo que eso también es genocidio", ha dicho.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.